Экс-мэр Лондона призвал не обращать внимания на слова Джонсона по делу Скрипаля

«Ситуация просто абсурдная. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность за отравление Скрипалей на Россию и лично на [президента России Владимира ] Путина еще до того, как следствие сообщило первые подробности дела. К тому же окончательных выводов еще нет. И я нисколько не удивлюсь, если будет решено скрывать их от общественности», — сказал он в интервью RT.

«Британское правительство с самого начала истории обвиняет во всем Россию и ее президента. Напомню, в Великобритании действует принцип презумпции невиновности, а наша премьер-министр выступила по телевидению с обсуждением Москвы и заявила о необходимости выслать российских дипломатов. Затем эту идею подхватили многие другие страны Запада. Наша политика сводится к бесконечному повторению ложных и клеветнических заявлений», — отметил Кен Ливингстон.

«Борис Джонсон дважды был моим конкурентом на выборах мэра Лондона. Он говорит то, что ему выгоднее сказать в сложившихся обстоятельствах. Такого абсолютного отсутствия связи с реальностью я не наблюдал больше ни у кого из политиков. Джонсон даже не смотрит материалы брифингов перед выступлениями в парламенте и предпочитает говорить то, что, по его мнению, в данный момент будет воспринято лучше всего. Поэтому рекомендую не обращать внимания на заявления главы британской дипломатии», — заключил он.