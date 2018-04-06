Небензя: Москва не получала от Лондона вопросов по делу Скрипалей

Все обвинения против России строились вокруг якобы российского происхождения отравляющего вещества, подчеркнул Небензя. Однако специалисты британской лаборатории не могут этого подтвердить.

Также постпред подчеркнул, что российская сторона так и не получила списка вопросов от Великобритании