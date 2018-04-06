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Небензя: Москва не получала от Лондона вопросов по делу Скрипалей
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Небензя: Москва не получала от Лондона вопросов по делу Скрипалей 

Мир24 49 минут назад
Постоянный представитель России Василий Небензя на открытом внеочередном заседании Совбеза ООН заявил, что главный аргумент Лондона о причастности Москвы к делу Скрипалей не состоятелен, передает телеканал «МИР 24».
Все обвинения против России строились вокруг якобы российского происхождения отравляющего вещества, подчеркнул Небензя. Однако специалисты британской лаборатории не могут этого подтвердить.
Также постпред подчеркнул, что российская сторона так и не получила списка вопросов от Великобритании.
«Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответов. Все с точностью до наоборот. Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет. Я обращаюсь к британской стороне — если они есть, перечислите, пожалуйста, эти вопросы, только не выдавайте за вопросы ультимативно выдвинутые против нас обвинения и требования признаться в содеянном», — заявил Небензя.
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