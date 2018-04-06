Небензя: РФ не выступает с голословными обвинениями по делу Скрипаля в отличие от Запада 

ООН, 6 апреля /ТАСС/. Россия, в отличие от стран Запада, не выступает с голословными обвинениями по делу Скрипаля. Об этом заявил в четверг в беседе с журналистами после заседания СБ ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"В своем выступлении я не называл конкретных стран, — подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, кто именно может стоять за инцидентом в Солсбери. — Когда нам что-то известно, мы заявляем об этом, но мы, в отличие от других стран, не выдвигаем таких голословных обвинений, которые звучат в наш адрес".
На просьбу прокомментировать утверждения британской прессы о том, что якобы стало известно о лаборатории, где было разработано вещество, использованное для отравления Скрипалей, дипломат отметил: «Немедленно изобрели какую-то лабораторию. Ранее об этом не заявляли. Упоминают Ясенево, где расположена штаб-квартира российской разведки. Это странно. Это — последнее место, где такого рода вещество могли бы разрабатывать».
Москва подготовила проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы, и если Лондон и его союзники не поддержат его, то продемонстрируют, что не стремятся к установлению истины относительно инцидента в Солсбери, добавил Небензя.
"Нами подготовлен проект заявления СБ для прессы. Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и ее союзников на искренность, — сказал он. — Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры".