Небензя: РФ не выступает с голословными обвинениями по делу Скрипаля в отличие от Запада

"В своем выступлении я не называл конкретных стран, — подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, кто именно может стоять за инцидентом в Солсбери. — Когда нам что-то известно, мы заявляем об этом, но мы, в отличие от других стран, не выдвигаем таких голословных обвинений, которые звучат в наш адрес".

На просьбу прокомментировать утверждения британской прессы о том, что якобы стало известно о лаборатории, где было разработано вещество, использованное для отравления Скрипалей, дипломат отметил: «Немедленно изобрели какую-то лабораторию. Ранее об этом не заявляли. Упоминают Ясенево, где расположена штаб-квартира российской разведки. Это странно. Это — последнее место, где такого рода вещество могли бы разрабатывать».

Москва подготовила проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы, и если Лондон и его союзники не поддержат его, то продемонстрируют, что не стремятся к установлению истины относительно инцидента в Солсбери, добавил Небензя.