Небензя: главный аргумент Великобритании по «делу Скрипалей» рассыпался на глазах

Дипломат указал на то, что обвинения Лондона противоречат выводам экспертов Лаборатории военной науки и технологий в Портон-Дауне, которые не смогли подтвердить российское происхождение использованного во время покушения яда.

Небензя также обратил внимание, что британские власти даже не пытались наладить контакт с РФ, а сразу перешли на язык ультиматумов.

Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответа. Все с точностью да наоборот. Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет», — цитирует РИА «Новости» слова дипломата.

Небензя заявил о намерении Москвы продолжать настаивать на полноценном сотрудничестве по «делу Скрипаля». «А если вы откажитесь, мы расценим это как попытку сокрытия истины», — сказал он.