Небензя: главный аргумент Великобритании по «делу Скрипалей» рассыпался на глазах 

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в четверг заявил, что главный аргумент Великобритании о причастности России к «делу Скрипалей» рассыпался на глазах.
Дипломат указал на то, что обвинения Лондона противоречат выводам экспертов Лаборатории военной науки и технологий в Портон-Дауне, которые не смогли подтвердить российское происхождение использованного во время покушения яда.
Небензя также обратил внимание, что британские власти даже не пытались наладить контакт с РФ, а сразу перешли на язык ультиматумов.
«Борис Джонсон продолжает убеждать всех, что британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответа. Все с точностью да наоборот. Никакого списка вопросов к нам, как я уже сказал, не было и нет», — цитирует РИА «Новости» слова дипломата.
Небензя заявил о намерении Москвы продолжать настаивать на полноценном сотрудничестве по «делу Скрипаля». «А если вы откажитесь, мы расценим это как попытку сокрытия истины», — сказал он.
Накануне в Гааге состоялось заседание исполнительного комитета ОЗХО, на котором Россия представила совместный с Ираном и Китаем проект, предусматривающий совместное российско-британского расследование покушения на Скрипаля; однако западные страны заблокировали его принятие.
После этого первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров связал блокировку решения о совместном расследовании «дела Скрипаля» со страхом западных стран быть разоблаченными в фабрикации обвинений против России.