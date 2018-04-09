Лукашевич: Британии не удалось «политизировать» дело Скрипаля

"Великобритания старается подпортить и так нездоровую атмосферу не только в ОБСЕ, но и на других международных площадках С нашими аргументами очень трудно было спорить. Попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития. И не получит", — сказал Лукашевич.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что отказ Британии в визе Виктории Скрипаль носит политически мотивированный характер.