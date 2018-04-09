Ещё
Лукашевич: Британии не удалось «политизировать» дело Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашевич: Британии не удалось «политизировать» дело Скрипаля 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Великобритания пыталась поставить дело Скрипаля на повестку дня постоянного совета ОБСЕ, но попытка «политизировать» эту тему не получила развития. Об этом пишет газета «Известия».
"Великобритания старается подпортить и так нездоровую атмосферу не только в ОБСЕ, но и на других международных площадках С нашими аргументами очень трудно было спорить. Попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития. И не получит", — сказал Лукашевич.
Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что отказ Британии в визе Виктории Скрипаль носит политически мотивированный характер.
Газета.Ru: последние новости
Посольство России прокомментировало статью о переезде Скрипалей Глава кемеровского облсовета подал в отставку в пользу Тулеева Генпрокуратура поделится подробностями об эмиграции Березовского в Британию
 Ещё 77 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию59
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1123
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»75
Швыряющая младенцев медработница попала на видео22
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии122
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев обрушился на российскую медицину
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
04:59
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
01:52
Скончалась Лейла Абашидзе
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Умер озвучивший «Винни-Пуха» актер
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение