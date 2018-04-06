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Россия указала на странности в деле Скрипаля
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Россия указала на странности в деле Скрипаля 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Andrew Matthews / PA via AP
Бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери, вероятно, ввели антидот сразу после отравления. Такое предположение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе открытого заседания Совета Безопасности Всемирной организации.
«Как могли Сергей и Юлия оставаться в нормальном состоянии еще несколько часов, при том, что сержант полиции Ник Бейли, пришедший им на помощь, сразу же потерял сознание? Как они все вообще смогли выжить после этого? Единственное объяснение — им всем был незамедлительно введен антидот. Чтобы сделать это, по единодушному мнению экспертов, образец именно такого же, а не просто похожего вещества, должен был находиться где-то под рукой», — заявил он.
«В этом мутном деле есть масса вопросов, и чем дальше, тем их больше», — резюмировал Небензя.
Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
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