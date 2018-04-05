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Небензя: утверждения о причастности России к инциденту в Солсбери абсурдны и аморальны
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Небензя: утверждения о причастности России к инциденту в Солсбери абсурдны и аморальны 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в ходе открытого заседания Совета Безопасности всемирной организации, что утверждения Великобритании о причастности России к инциденту в Солсбери абсурдны и аморальны.
"Абсурдно и аморально утверждать, будто инцидент в Солсбери был, якобы, выгоден Москве для сплочения народа перед выборами", — подчеркнул дипломат.
Российский полпред также отметил, что, по сути, расследование инцидента с отравлением Скрипалей еще не началось, передает ТАСС. По его словам, британские власти легкомысленно решили, что их бездоказательные инсинуации сойдут им с рук. Он напомнил, что 12 марта Россия направила в МИД Великобритании ноту с просьбой предоставить Москве доступ к данным расследования, в том числе, к образцам химического вещества, на которое ссылается британское следствие. «Таким образом, мы действовали в рамках пункта 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химоружия. В ней государствам-членам предлагается урегулировать путем обмена информацией и консультаций любой возникающий вопрос», — напомнил Василий Небензя.
Также он заявил, что Россия подготовила проект заявления Совета Безопасности ООН по инциденту в Солсбери, который станет «лакмусовой бумажкой» для Британии и ее союзников, сообщает РИА Новости. «На территории Великобритании было совершено преступление, возможно, террористический акт против наших граждан. И как раз они являются жертвами. Значит, мы имеем права требовать сотрудничества, а Великобритания обязана нам его предоставить, — подчеркнул дипломат. — Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры».
Как сообщалось, в минувший вторгик, 3 апреля, глава секретной лаборатории минобороны Великобритании заявил в интервью телеканалу Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Между тем, британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта текущего года. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
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