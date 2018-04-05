Ещё
Небензя назвал Мэй и Джонсона «искушенными химиками»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя назвал Мэй и Джонсона «искушенными химиками» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Британские спецслужбы российский постпред сравнил с Чипом и Дейлом.
Постпред России в ОНН Василий Небензя на заседании Совбеза в Нью-Йорке по «делу Скрипаля» назвал Терезу Мэй и Бориса Джонсона «искушенными химиками» и сравнил британские спецслужбы с мультипликационными персонажами — бурундуками Чипом и Дейлом.
«На помощь Борису Джонсону и Терезе Мэй, как Чип и Дейл, бросились британские спецслужбы», — сказал Небензя.
Он также отметил, что миру известны сотни более простых способов устранить неугодного человека, но напавшие на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию почему-то выбрали «самый рискованный и опасный способ».
«Всем, кто знаком с детективами, например, идущим уже двадцать сезонов популярным сериалом "Чисто английское убийство", известны сотни относительно несложных способов хитроумно отправить человека на тот свет. Однако те, кто покушался на Сергея Скрипаля и его дочь, якобы выбрали крайне ядовитое химическое вещество», — отметил постпред РФ.
Он также подчеркнул, что при этом пострадавшие «живы, и Юлия, слава Богу, стремительно идет на поправку».
Ранее было опубликовано первое заявление Скрипаль, после того, как она пришла в сознание. Также обнародована запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. В Лондоне поспешно обвинили Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было.
ТК «Звезда»: последние новости
Небензя не исключил теракта в отношении россиян в Солсбери В ЕС задумались об антироссийских мерах по «делу Скрипаля» Путин обсудил с Цивилевым ситуацию в Кузбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда144
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»269
Для россиян придумали американское наказание204
Умерла Ирина Токмакова8
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение