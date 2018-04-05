Небензя назвал Мэй и Джонсона «искушенными химиками»

Британские спецслужбы российский постпред сравнил с Чипом и Дейлом.

«На помощь Борису Джонсону и Терезе Мэй, как Чип и Дейл, бросились британские спецслужбы», — сказал Небензя.

Он также отметил, что миру известны сотни более простых способов устранить неугодного человека, но напавшие на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию почему-то выбрали «самый рискованный и опасный способ».

«Всем, кто знаком с детективами, например, идущим уже двадцать сезонов популярным сериалом "Чисто английское убийство", известны сотни относительно несложных способов хитроумно отправить человека на тот свет. Однако те, кто покушался на Сергея Скрипаля и его дочь, якобы выбрали крайне ядовитое химическое вещество», — отметил постпред РФ.

Он также подчеркнул, что при этом пострадавшие «живы, и Юлия, слава Богу, стремительно идет на поправку».

Ранее было опубликовано первое заявление Скрипаль, после того, как она пришла в сознание. Также обнародована запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. В Лондоне поспешно обвинили Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было.