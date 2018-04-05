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Небензя: Россия «проверит Британию на искренность»
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Небензя рассказал, как Россия «проверит Британию на искренность» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: © AP Photo / Mary Altaffer
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия подготовила проект заявления СБ ООН по инциденту в Солсбери, который станет "лакмусовой бумажкой" для Британии и ее союзников.
"На территории Великобритании было совершено преступление. Возможно, террористический акт против наших граждан. И как раз они являются жертвами. Значит, мы имеем права требовать сотрудничества. А Великобритания обязана нам его предоставить", — заявил постпред.
По его словам, на заседании ОЗХО некоторые члены организации даже призывали Россию сотрудничать с Великобританией, чего Москва как раз безуспешно добивается. "Видимо их неправильно пробрифинговали", — добавил дипломат.
"Нами подготовлен проект заявления Совета безопасности для прессы. Он очень простой. Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и ее союзников на искренность. Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры", — сказал Небензя.
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