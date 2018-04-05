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Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
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Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля» 

Рамблер 50 минут назад
Фото: AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Совет безопасности ООН проводит экстренное заседание по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Заседание проводится по инициативе российской стороны.
Заседание началось с выступления постпреда России в ООН Василия Небензи.
Накануне по инициативе было проведено специальное заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
>> Юлия Скрипаль заговорила
Российское заявление в ОЗХО по итогам заседания поддержали 14 стран — членов организации. В заявлении говорилось, что Россия считает необходимым убедиться в решении инцидента в Солсбери «в правовых рамках» с использованием всего потенциала Конвенции о запрещении химического оружия. Евросоюз поддержать заявление отказался.
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