Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля» 

Совет безопасности ООН проводит экстренное заседание по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Заседание проводится по инициативе российской стороны.
Накануне по инициативе было проведено специальное заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Российское заявление в ОЗХО по итогам заседания поддержали 14 стран — членов организации. В заявлении говорилось, что Россия считает необходимым убедиться в решении инцидента в Солсбери «в правовых рамках» с использованием всего потенциала Конвенции о запрещении химического оружия. Евросоюз поддержать заявление отказался.