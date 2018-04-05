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В Белом доме сообщили о подготовке визита Меркель в США
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В Белом доме сообщили о подготовке визита Меркель в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Белый дом заявил о готовящемся визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, его детали пока обсуждаются, сообщил журналистам президентского пула заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
"Ожидается визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Белый дом. Детали по-прежнему обсуждаются", — приводит пресс-служба ведомства фрагмент беседы Гидли с журналистами.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщало, что визит германского лидера ожидают в Вашингтоне в конце апреля. Таблоид Bild со ссылкой на источники писал, что встреча Трампа и Меркель состоится 27 апреля.
Днем ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за инвестиции в «Северный поток-2», низкие выплаты в бюджет НАТО и недостаточно жесткую позицию в отношении РФ по «делу Скрипаля». Трамп отметил, что США выслали 60 российских дипломатов, а Германия только четверых.
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