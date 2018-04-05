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лия Скрипаль сделала первое заявление после отравления
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лия Скрипаль сделала первое заявление после отравления 

Авторадио 1 час назад
Фото: Знаменитости
По словам 33-летней дочери бывшего полковника ГРУ, ее состояние улучшается с каждым днем. В себя она пришла неделю назад. При этом россиянка не сообщила в каком состоянии находится ее отец — бывший разведчик Сергей Скрипаль. Женщина лишь упомянула о жителях Солсбери, которые помогали им. Напомню, что отравление Скрипалей вызвало дипломатический скандал. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Россия категорически отвергает все обвинения. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в свое время осужденный в России за шпионаж и позже помилованный, и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта.
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