лия Скрипаль сделала первое заявление после отравления 

По словам 33-летней дочери бывшего полковника ГРУ, ее состояние улучшается с каждым днем. В себя она пришла неделю назад. При этом россиянка не сообщила в каком состоянии находится ее отец — бывший разведчик Сергей Скрипаль. Женщина лишь упомянула о жителях Солсбери, которые помогали им. Напомню, что отравление Скрипалей вызвало дипломатический скандал. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Россия категорически отвергает все обвинения. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в свое время осужденный в России за шпионаж и позже помилованный, и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта.