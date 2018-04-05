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Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США
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Хантсман отреагировал на высылку дипломатов США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что оставшиеся американские дипломаты по-прежнему привержены делу стабилизации отношений Москвы и Вашингтона, передает РИА "Новости".
"Сегодня 60 лучших сотрудников уехали из миссии — слишком рано. Наша команда стала теперь меньше, но оставшиеся сотрудники по-прежнему привержены делу стабилизации отношений США и России — задаче, как никогда важной теперь", — заявил он.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах.
Россия предприняла ответные меры, выслав в том числе 60 американских дипломатов. 5 апреля около 04.00 на территорию посольства США начали заезжать микроавтобусы, легковые машины, а также пассажирские автобусы. В 06.28 колонна транспортных средства покинула территорию американской дипмиссии.
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