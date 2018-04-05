Британия: дополнительные проверки в аэропортах не коснутся большинства россиян 

Введение дополнительных проверок россиян в британских аэропортах не коснется большинства туристов, сообщает британское посольство в Москве.
«Дополнительные проверки прилетающих из России, введенные в аэропортах, не коснутся большинства путешествующих», — заявило посольство на своей странице в Facebook.
Ранее МИД РФ сообщил о досмотре британской полицией и таможней самолета «Аэрофлота» в Лондоне.
«На борт самолета авиакомпании ‘’Аэрофлот’’, который готовился принять пассажиров на рейс Лондон-Москва поднялись сотрудники британской полиции и таможни. Британские власти заявили о необходимости проведения некоего досмотра судна. Причины, цели досмотра они сообщить отказались», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова телеканалу «Россия-24».