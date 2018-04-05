В Верховной раде призвали Порошенко разорвать дипотношения с Россией

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы требуем от президента и МИД разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать с Украины российских дипломатов. Мы обращаемся к международному сообществу проявить солидарность с Украиной и значительно усилить санкции в ответ на террористическую деятельность российских спецслужб», — написал он.

Взрыв в Киеве на выходе из здания телеканала «Эспрессо» произошёл 25 октября 2017 года.