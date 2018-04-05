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В Верховной раде призвали Порошенко разорвать дипотношения с Россией
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В Верховной раде призвали Порошенко разорвать дипотношения с Россией 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от президента страны Петра Порошенко и министерства иностранных дел разорвать дипломатические отношения с Россией.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Своё требование он связывает с тем, что ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Генштаб ВС России в организации теракта в Киеве в октябре прошлого года, в котором пострадал однопартиец Ляшко — Игорь Мосийчук.
«Мы требуем от президента и МИД разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать с Украины российских дипломатов. Мы обращаемся к международному сообществу проявить солидарность с Украиной и значительно усилить санкции в ответ на террористическую деятельность российских спецслужб», — написал он.
Взрыв в Киеве на выходе из здания телеканала «Эспрессо» произошёл 25 октября 2017 года.
В результате взрыва погибли два человека — проходивший мимо экс-сотрудник МВД Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир, который охранял Мосийчука. В результате взрыва пострадали сам депутат и ещё три человека.
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 Ещё 2 источника 
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