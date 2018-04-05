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Россия не получила информации об антидоте для Скрипалей, сообщил посол
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Россия не получила информации об антидоте для Скрипалей, сообщил посол 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия до сих пор не получила никакой информации об антидоте, который, возможно, применялся для спасения отравленных Скрипалей, сообщил посол России в Британии Александр Яковенко.
"Нет, официального ответа пока не было, мы только видели интервью представителя лаборатории Портон-Даун. Он сказал, что никакой антидот не использовался. Мы тут же запросили МИД Британии — и до сих пор опять же нет ответа. Уже два дня прошло или три дня, ответа нет. Тишина", — заявил Яковенко на пресс-конференции в Лондоне.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.
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