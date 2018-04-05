Путин рассказал о планах встреч с главой КНР 

Сегодня Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И. "В этом году у нас намечается целый ряд встреч с председателем Китайской Народной Республики. В июне у нас ШОС в Китае и приуроченный к этому мой визит в КНР, затем ряд встреч на полях различных крупных мероприятий — это БРИКС, "двадцатка", АТЭС", — объявил российский президент.
Путин также заметил, что будет общаться с Си Цзиньпином по мере необходимости в любое время и поздравил Китай с успешным завершением Всекитайского собрания народных представителей, где были приняты очень важные для развития Китая решения.
"Хочу выразить надежду на то, что мы и после выборов президента Российской Федерации, после важных внутриполитических событий в Китайской Народной Республике продолжим наш курс на укрепление двусторонних связей и дружеских отношений", — заключил Путин. Отношения Москвы и Пекина носят беспрецедентно близкий характер в экономической и политической сферах, также отметил он.
Ван И еще раз выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове: "Как друзьям России, нам очень тяжело на душе, у нас сопереживание с российским народом, председатель поручил мне еще раз передать глубокое сочувствие китайской стороны". Также китайский министр передал от Си Цзиньпина поздравление с победой на выборах: результат показывает широкую поддержку и высокий авторитет Владимира Путина.
"Ваше переизбрание отвечает ожиданиям китайской стороны, отвечает нуждам развития китайско-российских отношений. Мы глубоко убеждены в прекрасном будущем России под вашим руководством, мы также глубоко уверены в прекрасном будущем российско-китайских отношений под руководством наших лидеров", — подчеркнул глава МИД КНР.