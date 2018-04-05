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Российские сенаторы передали Парижу вопросы по делу Скрипаля
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Российские сенаторы передали Парижу вопросы по делу Скрипаля 

Говорит Москва 1 час назад
«Мы информировали наших французских коллег о том, что такие вопросы официально поставлены российской стороной перед Парижем», — сказал Косачёв журналистам после встречи с коллегами в Сенате Франции. По его словам, французские парламентарии вопросы в таком виде ещё не видели и обещали обязательно поставить эти вопросы перед правительством.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к этому преступлению и принял решение о высылке дипломатов. Россия все обвинения категорически отрицает.
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