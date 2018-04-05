Лавров: США пытаются пересмотреть ключевые международные договоренности

"Безусловно мы имеем дело с администрацией, которая предпринимает ревизионистские действия на мировой арене, ревизуя практически все ключевые договоренности последнего времени, которые были достигнуты международным сообществом", — сказал он на пресс-конференции в Москве.