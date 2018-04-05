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Мексика не обвиняет Россию в атаке на Скрипаля, заявил российский посол
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Мексика не обвиняет Россию в атаке на Скрипаля, заявил российский посол 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Российская Газета
МЕХИКО, 5 апр — РИА Новости. Власти Мексики не обвиняют напрямую Россию в так называемом «деле Скрипаля», заявил в четверг на пресс-конференции в Мехико российский посол Эдуард Малаян.
Ранее МИД Мексики предупредил о возможности введения дипломатических санкций в связи с этим делом, не уточняя при этом, в отношении какой страны они могут быть введены.
"У меня был разговор в МИД. В этом заявлении (мексиканского ведомства) Мексика напрямую не обвиняет РФ. Мексика указывает, что будет руководствоваться только результатами расследования и конкретными свидетельствами. Это полностью соответствует нашей позиции", — сказал Малаян.
Он не стал прогнозировать дальнейшие действия официального Мехико, предложив обратиться за комментариями к своим мексиканским коллегам. «Но вчера в Гааге (на заседании исполнительного совета ОЗХО) Мексика воздержалась от голосования, так как не было никаких свидетельств (против России)», — заметил посол.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Совбез ООН 14 марта по инициативе Великобритании провел экстренное заседание в связи с инцидентом в Солсбери. На встрече постпред РФ Василий Небензя сказал, что правительство Великобритании действует в духе известного персонажа Артура Конана Дойла — инспектора Лестрейда, спешные выводы которого опровергал сыщик Шерлок Холмс.
В четверг после 22.00 мск Совет Безопасности ООН на открытом заседании обсудит инцидент в Солсбери. Встречу накануне созвала делегация РФ.
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