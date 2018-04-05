Мексика не обвиняет Россию в атаке на Скрипаля, заявил российский посол

Ранее МИД Мексики предупредил о возможности введения дипломатических санкций в связи с этим делом, не уточняя при этом, в отношении какой страны они могут быть введены.

"У меня был разговор в МИД. В этом заявлении (мексиканского ведомства) Мексика напрямую не обвиняет РФ. Мексика указывает, что будет руководствоваться только результатами расследования и конкретными свидетельствами. Это полностью соответствует нашей позиции", — сказал Малаян.

Он не стал прогнозировать дальнейшие действия официального Мехико, предложив обратиться за комментариями к своим мексиканским коллегам. «Но вчера в Гааге (на заседании исполнительного совета ОЗХО ) Мексика воздержалась от голосования, так как не было никаких свидетельств (против России)», — заметил посол.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В четверг после 22.00 мск Совет Безопасности ООН на открытом заседании обсудит инцидент в Солсбери. Встречу накануне созвала делегация РФ.