Немецкий политик назвал Великобританию «мафиозным государством» 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Выдвигая ничем не подтверждаемые обвинения в отношении России, Великобритания ведет себя как мафиозное государство. Такое мнение в беседе с RT выразил бывший замглавы Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер.
"Я думаю, мы могли бы назвать такое государство мафиозным, поскольку то, как ведёт себя правительство Великобритании в уголовном деле по отношению к другой стране, противоречит всем европейским и международным правилам и нормам", — пояснил политик.
Он отметил, что правительство Терезы Мэй «эксплуатирует солидарность», которая является основой Евросоюза и НАТО.
В начале марта в Солсбери нашли в бессознательном состоянии бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Экспертиза показала, что их отравили нервно-паралитическим веществом.
Лондон почти сразу обвинил в покушении российские спецслужб, Кремль это категорически отрицает и настаивает на совместном объективном расследовании инцидента. Британская сторона отказывается сотрудничать в этом вопросе.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции по международной безопасности, в очередной раз заявил, что Москва не приемлет выдвижения голословных обвинений вместо предъявления реальных фактов.