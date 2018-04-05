Немецкий политик назвал Великобританию «мафиозным государством»

"Я думаю, мы могли бы назвать такое государство мафиозным, поскольку то, как ведёт себя правительство Великобритании в уголовном деле по отношению к другой стране, противоречит всем европейским и международным правилам и нормам", — пояснил политик.

В начале марта в Солсбери нашли в бессознательном состоянии бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Экспертиза показала, что их отравили нервно-паралитическим веществом.

Лондон почти сразу обвинил в покушении российские спецслужб, Кремль это категорически отрицает и настаивает на совместном объективном расследовании инцидента. Британская сторона отказывается сотрудничать в этом вопросе.