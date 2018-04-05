Путин и Эрдоган обсудили торговлю и сельское хозяйство

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали вопрос торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе и в сфере сельского хозяйства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае, в более широком контексте, в рамочном режиме обсуждались различные аспекты двухсторонних бурно развивающихся торгово-экономических отношений, в том числе и в области сельского хозяйства", — сказал Песков, отвечая на вопрос, затрагивалась ли тема поставки турецких томатов и были ли приняты какие-либо решения.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. Анкара в свою очередь также вводила барьеры в торговле, которые касались, например, импорта пшеницы и масла. Все эти события стали неофициально именоваться "помидорной войной".
К настоящему времени Россельхознадзор разрешил поставки томатов 15 турецких компаний.