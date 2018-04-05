МИД России пообещал принять меры для освобождения моряков судна «Норд» на Украине 

МИД России принимает все доступные ему меры для освобождения задержанных на Украине моряков российского судна «Норд», заявил «РИА Новости» замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
«Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины», — сказал Карасин.
Он отметил, что в рамках разбирательства «был вызван в министерство иностранных дел поверенный в делах Украины Нимчинский, с ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота МИД».
«Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми», — добавил дипломат.
По его словам, «пока все попытки генконсульства в Харькове посетить и увидеть, как живут и в каком состоянии находятся люди, не приносят результатов».
«Но хочу вас заверить в том, что все меры, которые в нашем распоряжении есть, мы будем использовать для того, чтобы рыбаки были освобождены», — подчеркнул Карасин.
Ранее пограничники Украины задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» из Крыма. На борту находятся десять членов экипажа — у них всех российские паспорта, выданные в Керчи. В последствии судно было арестовано, а членам экипажа запретили покидать судно. Капитана судна ранее вывезли в СБУ, ему на Украине грозит реальный тюремный срок.