МИД России пообещал принять меры для освобождения моряков судна «Норд» на Украине

«Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины», — сказал Карасин.

Он отметил, что в рамках разбирательства «был вызван в министерство иностранных дел поверенный в делах Украины Нимчинский, с ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота МИД».

«Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми», — добавил дипломат.

По его словам, «пока все попытки генконсульства в Харькове посетить и увидеть, как живут и в каком состоянии находятся люди, не приносят результатов».

«Но хочу вас заверить в том, что все меры, которые в нашем распоряжении есть, мы будем использовать для того, чтобы рыбаки были освобождены», — подчеркнул Карасин.