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МИД опроверг визит Ким Чен Ына в Россию
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МИД опроверг визит Ким Чен Ына в Россию 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров заявил, что российская сторона не приглашала лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Не знаю, ничего об этом не знаю, первый раз слышу", — сказал Бурмистров, отвечая на вопрос о визите Ким Чен Ына в Россию, о котором ранее заявил директор национальной разведки.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНДР отправился в Россию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков, на данный момент в Кремле не рассматривают возможности встречи президента России Владимира Путина и министра иностранных дел КНДР Ли Ен Хо. Также ранее стало известно, что Ким Чен Ын хочет встретиться с властями России и США.
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