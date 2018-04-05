Ещё
Шаманов считает закрытие информцентра НАТО в Москве нецелесообразным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шаманов считает закрытие информцентра НАТО в Москве нецелесообразным 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает нецелесообразным закрытие информационного центра НАТО в Москве, подчеркивая, что диалог необходимо вести в любое время.
"Когда нет войны, сотрудничество должно быть. Поиск решений должен происходить, и диалог всегда лучше всякой перепалки", — заявил Шаманов журналистам.
Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, член коллегии МИД Андрей Келин сообщил журналистам, что Россия пока не планирует назначать главу постоянного представительства РФ при НАТО. Он также отметил, что у НАТО как у альянса, как у секретариата в Москве сейчас практически ничего нет, уточнив, что в настоящее время в состав информационного центра НАТО в Москве входят лишь несколько технических сотрудников.
РИА Новости: последние новости
Договороспособность США вызывает вопросы, заявил Лавров Британские спецслужбы в "состряпали дело Скрипаля", заявил Нарышкин Усилия со стороны НАТО ослабляют безопасность Европы, заявили в МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции275
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма32
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова20
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании145
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»638
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение