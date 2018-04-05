Шаманов считает закрытие информцентра НАТО в Москве нецелесообразным 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов считает нецелесообразным закрытие информационного центра НАТО в Москве, подчеркивая, что диалог необходимо вести в любое время.
"Когда нет войны, сотрудничество должно быть. Поиск решений должен происходить, и диалог всегда лучше всякой перепалки", — заявил Шаманов журналистам.
Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, член коллегии МИД Андрей Келин сообщил журналистам, что Россия пока не планирует назначать главу постоянного представительства РФ при НАТО. Он также отметил, что у НАТО как у альянса, как у секретариата в Москве сейчас практически ничего нет, уточнив, что в настоящее время в состав информационного центра НАТО в Москве входят лишь несколько технических сотрудников.