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Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
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Захарова нашла британскую «пробирку позора» 

Рамблер 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала 296 удаленный твит ее британских коллег, в котором говорилось о «совершенно точной» причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля.
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«У Великобритании теперь есть своя «пробирка позора», — так Захарова подписала скриншот удаленной записи.
В заключение она назвала британских дипломатов «лжецами».
На исчезновение твита 4 апреля обратили внимание сотрудники посольства РФ в Британии.
В записи МИД Британии от 22 марта говорилось, что «мировые эксперты Лаборатории оборонных наук и технологии (DSTL) в Портон-Дауне совершенно точно установили, что вещество, применённое в Солсбери, было произведено в России».
При этом глава DSTL Гэри Эйткенхед позже заявил, что специалистам не удалось установить страну-производителя вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь. Он отметил, что для установления производителя необходимы разведданные, к которым правительство Британии имеет доступ.
Позже в МИД Британии пояснили, что в твите была неверно передана позиция посла в России Лори Бристоу по «делу Скрипаля», поэтому запись решено было удалить.
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