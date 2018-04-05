Захарова показала «пробирку позора» Великобритании

Захарова нашла британскую «пробирку позора»

«У Великобритании теперь есть своя «пробирка позора», — так Захарова подписала скриншот удаленной записи.

В заключение она назвала британских дипломатов «лжецами».

На исчезновение твита 4 апреля обратили внимание сотрудники посольства РФ в Британии.

В записи МИД Британии от 22 марта говорилось, что «мировые эксперты Лаборатории оборонных наук и технологии (DSTL) в Портон-Дауне совершенно точно установили, что вещество, применённое в Солсбери, было произведено в России».

При этом глава DSTL Гэри Эйткенхед позже заявил, что специалистам не удалось установить страну-производителя вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь. Он отметил, что для установления производителя необходимы разведданные, к которым правительство Британии имеет доступ.

Позже в МИД Британии пояснили, что в твите была неверно передана позиция посла в России Лори Бристоу по «делу Скрипаля», поэтому запись решено было удалить.