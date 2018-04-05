Ещё
Лавров назвал причину осложнения ситуации в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Логика «свой-чужой»: Лавров назвал основную причину осложнения ситуации в мире 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
США рассматривают весь мир через призму военно-политического соперничества, о чем свидетельстует их стратегия по национальной безопасности, подчеркнул Сергей Лавров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров поставил под сомнение договороспособность Соединенных Штатов Америки на фоне их стремления разрушать крупные международные договоренности и назвал основную причину осложнения ситуации в мире. Об этом министр заявил, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.
По мнению министра иностранных дел России, главной причиной нарастания напряженности в мире являются постоянные односторонние шаги Запада во главе с США, которые разрушают баланс в механизмах глобального управления. Лавров подчеркнул, что страны Запада не делают выводов из своих ошибок.
«В Вашингтоне, Лондоне, других западных столицах так и не сделали выводов из трагедий Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины», — отметил министр.
Лавров добавил, что эту точку зрения подтверждают и недавно обнародованные стратегии национальной безопасности США. Штаты рассматривают весь современный мир через призму соперничества в военной и политической сферах, руководствуясь принципом «с нами или против нас» и действуя в логике «свой — чужой».
ТК «Звезда»: последние новости
Джонсон назвал нелепым предложение Москвы в ОЗХО по «делу Скрипаля» Кремль: Премьеру Британии и главе МИД нужно будет приносить извинения России Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции96
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»475
Российских олигархов ждет «сюрприз»428
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей43
В Бахрейне нашли нефтяной запас России68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение