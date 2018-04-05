Названы поддержавшие Россию в ОЗХО страны

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Дипломаты рассказали, какие страны поддержали Россию по делу Скрипаля в ОЗХО 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Посольство России в Нидерландах рассказало, какие страны поддержали совместное с Россией заявление в ОЗХО по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом дипмиссия сообщила в твиттере.
В сообщении все страны перечислены в виде эмодзи. Среди них Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.
4 апреля исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России, Китая и Ирана по делу об отравлении Скрипаля. Как отмечалось, инициативе не удалось собрать необходимые две трети голосов.
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что против выступили Британия и США, а также страны ЕС и "некоторые американские союзники в Азии".
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