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Спецслужбы Британии нашли в РФ лабораторию по производству «Новичка»
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Спецслужбы Британии нашли в РФ лабораторию по производству «Новичка» 

ИД «Собеседник» 2 минуты назад
Спецслужбы Британии определили место, где в РФ произвели яд, которым отравили экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Как писал Sobesednik.ru 4 апреля, телеканал Sky News сообщил со ссылкой на главу британской лаборатории Портон-Даун, что учёные не смогли установить, была ли РФ страной происхождения нервнопаралитического вещества «Новичок», использованного в Солсбери против Скрипалей.
«Силы безопасности считают, что они определили местоположение секретной российской лаборатории, которая произвела боевое отравляющее вещество, которое использовалось в Солсбери», — написала британская газета Times 5 апреля, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, страну-производителя «Новичка» вычислили с помощью научного анализа и разведывательных данных, но в этом «нет 100-процентой уверенности».
Как пишут журналисты, британские спецслужбы знали о существовании лаборатории в РФ по производству «Новичка» ещё на первом заседании антитеррористической структуры Cobra, на котором об этом было объявлено. Точное местоположение этой лаборатории не раскрывается.
Напомним, Скрипалей отравили 4 марта. Юлия Скрипаль пришла в себя в больнице, начала разговаривать и самостоятельно есть. Сергей Скрипаль по-прежнему находится в коме.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в организации покушения на Скрипалей, после чего более сотни российских дипломатов выслали из разных стран мира.
Сергей Скрипаль работал в разведке до 1999 года. В 2004 году ему дали 13 лет тюрьмы за государственную измену. В 2010 году он получил убежище в Великобритании, после того как его обменяли за рубеж на российских агентов, пойманных в США.
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