Спецслужбы Британии нашли в РФ лабораторию по производству «Новичка»

Как писал Sobesednik.ru 4 апреля, телеканал Sky News сообщил со ссылкой на главу британской лаборатории Портон-Даун, что учёные не смогли установить, была ли РФ страной происхождения нервнопаралитического вещества «Новичок», использованного в Солсбери против Скрипалей.

«Силы безопасности считают, что они определили местоположение секретной российской лаборатории, которая произвела боевое отравляющее вещество, которое использовалось в Солсбери», — написала британская газета Times 5 апреля, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, страну-производителя «Новичка» вычислили с помощью научного анализа и разведывательных данных, но в этом «нет 100-процентой уверенности».

Как пишут журналисты, британские спецслужбы знали о существовании лаборатории в РФ по производству «Новичка» ещё на первом заседании антитеррористической структуры Cobra, на котором об этом было объявлено. Точное местоположение этой лаборатории не раскрывается.

Напомним, Скрипалей отравили 4 марта. Юлия Скрипаль пришла в себя в больнице, начала разговаривать и самостоятельно есть. Сергей Скрипаль по-прежнему находится в коме.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в организации покушения на Скрипалей, после чего более сотни российских дипломатов выслали из разных стран мира.