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Британия не признала своих противоречий
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Британия не признала своих противоречий 

Рамблер 1 час назад
Фото: AFP 2018
МИД Великобритании не видит противоречий между заявлением Бориса Джонсона о том, что за отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Россия, и тем фактом, что эксперты лаборатории Портон-Даун не смогли доказать, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, произведено в России. Соответствующее заявление британского внешнеполитического ведомства публикует Deutsche Welle.
«Министр иностранных дел ясно дал понять, что в Портон-Дауне уверены в том, что был использован «Новичок», и они подтвердили это. Далее он в том же самом интервью объясняет, почему, основываясь на данной информации, дополнительных разведданных и отсутствии альтернативных объяснений со стороны России, мы пришли к тому выводу, которого придерживаемся. То, что министр сказал тогда, и то, что Портон-Даун заявил недавно, полностью соответствует тому, о чем мы говорим с самого начала. Это Россия выдвигает многочисленные версии событий и затуманивает правду», — говорится в заявлении.
>> Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность, что за отравлением Скрипаля стоит Россия. Он сослался на экспертов Портон-Дауна, которые установили что яд, отравивший бывшего двойного агента, это нервно-паралитическое вещество «Новичок».
При этом глава лаборатории Портон-Даун Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News сказал, что химики не смогли установить страну-происхождение яда.
 Ещё 6 источников 
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