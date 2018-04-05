Британия не признала своих противоречий

«Министр иностранных дел ясно дал понять, что в Портон-Дауне уверены в том, что был использован «Новичок», и они подтвердили это. Далее он в том же самом интервью объясняет, почему, основываясь на данной информации, дополнительных разведданных и отсутствии альтернативных объяснений со стороны России, мы пришли к тому выводу, которого придерживаемся. То, что министр сказал тогда, и то, что Портон-Даун заявил недавно, полностью соответствует тому, о чем мы говорим с самого начала. Это Россия выдвигает многочисленные версии событий и затуманивает правду», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность, что за отравлением Скрипаля стоит Россия. Он сослался на экспертов Портон-Дауна, которые установили что яд, отравивший бывшего двойного агента, это нервно-паралитическое вещество «Новичок».