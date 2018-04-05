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СМИ: США могут ввести санкции против ряда бизнесменов из РФ в четверг
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СМИ: США могут ввести санкции против ряда бизнесменов из РФ в четверг 

Аргументы и Факты 43 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
США уже на этой неделе могут ввести ограничительные меры в отношении ряда российских олигархов в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», сообщает Reuters.
Как утверждают источники издания, санкции могут быть введены в четверг, 5 апреля. Ограничительные меры могут затронуть бизнесменов, близких к российским властям, утверждает СМИ.
В Белом доме отказались комментировать эту информацию.
В США идет расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Его проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. По этому делу предъявлены обвинения 13 россиянам, пяти гражданам США и одному голландцу. Президент США Дональд Трамп отвергает заявления о неправомерных контактах с российской стороной во время выборов. Москва также неоднократно опровергала заявления о вмешательстве.
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