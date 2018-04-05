СМИ: США могут ввести санкции против ряда бизнесменов из РФ в четверг

США уже на этой неделе могут ввести ограничительные меры в отношении ряда российских олигархов в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», сообщает Reuters Как утверждают источники издания, санкции могут быть введены в четверг, 5 апреля. Ограничительные меры могут затронуть бизнесменов, близких к российским властям, утверждает СМИ. В Белом доме отказались комментировать эту информацию. В США идет расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Его проводит спецпрокурор Роберт Мюллер . По этому делу предъявлены обвинения 13 россиянам, пяти гражданам США и одному голландцу. Президент США Дональд Трамп отвергает заявления о неправомерных контактах с российской стороной во время выборов. Москва также неоднократно опровергала заявления о вмешательстве.