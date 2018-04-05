СМИ: США хотят ввести санкции против российских олигархов

Вашингтон подумывает о введении санкций в отношении олигархов из России . Предположительно, это произойдет до конца нынешней недели в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Как пишет ТАСС , новые санкции могут затронуть лица, близкие к российским властям. Однако пока Белый дом отказался что-либо комментировать по данному поводу.

Ранее в Кремле рассказали о российском ответе на новые санкции США . «Будет тот ответ, который посчитаем целесообразным. Все будет сделано своевременно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Напомним, Вашингтон в ответ на якобы вмешательство России в выборы в США и кибератаками расширил ограничительные меры против Москвы , добавив в санкционные списки еще 14 физических лиц и одну организацию.

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