Ещё
СМИ: США хотят ввести санкции против российских олигархов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: США хотят ввести санкции против российских олигархов 

Свободная пресса 7 минут назад
Фото: 360tv.ru
Вашингтон подумывает о введении санкций в отношении олигархов из России. Предположительно, это произойдет до конца нынешней недели в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Как пишет ТАСС, новые санкции могут затронуть лица, близкие к российским властям. Однако пока Белый дом отказался что-либо комментировать по данному поводу.
Ранее в Кремле рассказали о российском ответе на новые санкции США. «Будет тот ответ, который посчитаем целесообразным. Все будет сделано своевременно», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, Вашингтон в ответ на якобы вмешательство России в выборы в США и кибератаками расширил ограничительные меры против Москвы, добавив в санкционные списки еще 14 физических лиц и одну организацию.
Новости о санкциях: США: санкции против России не работают
Свободная пресса: последние новости
Песков: Великобритания должна извиниться перед Россией из-за «дела Скрипаля» Эксперт рассказал, к чему приведет захват Украиной российского судна Россия запросила заседание СБ ООН по «делу Скрипаля»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Скрипаля: «Найдена» секретная лаборатория РФ16
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение319
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
Австрия объяснила отказ высылать дипломатов РФ7
Новый облик Леонтьева шокировал Интернет14
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение