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За четыре года Украина и Россия приостановили или разорвали 44 соглашения — МИД Украины
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За четыре года Украина и Россия приостановили или разорвали 44 соглашения — МИД Украины 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 4 апреля /Синьхуа/ — После начала военного конфликта в Донбассе Украина и Россия приостановили или расторгли примерно десятую часть двусторонних договоров — 44 из 451 имевшегося. Об этом, как передает агентство Интерфакс-Украина, сообщила сегодня заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, выступая на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам.
Е. Зеркаль уточнила, что в число приостановленных и денонсированных соглашений попали один межгосударственный договор, 25 межправительственных и 18 межведомственных. —0—
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