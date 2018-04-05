Киев, 4 апреля /Синьхуа/ — После начала военного конфликта в Донбассе Украина и Россия приостановили или расторгли примерно десятую часть двусторонних договоров — 44 из 451 имевшегося. Об этом, как передает агентство Интерфакс-Украина, сообщила сегодня заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, выступая на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам.
Е. Зеркаль уточнила, что в число приостановленных и денонсированных соглашений попали один межгосударственный договор, 25 межправительственных и 18 межведомственных. —0—