За четыре года Украина и Россия приостановили или разорвали 44 соглашения — МИД Украины

Киев, 4 апреля / Синьхуа / — После начала военного конфликта в Донбассе Украина Россия приостановили или расторгли примерно десятую часть двусторонних договоров — 44 из 451 имевшегося. Об этом, как передает агентство Интерфакс-Украина, сообщила сегодня заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль , выступая на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам. Е. Зеркаль уточнила, что в число приостановленных и денонсированных соглашений попали один межгосударственный договор, 25 межправительственных и 18 межведомственных. —0—