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Глава МИД Голландии 13 апреля встретится с Лавровым в России, сообщили СМИ
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Глава МИД Голландии 13 апреля встретится с Лавровым в России, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок посетит Россию на следующей неделе, он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
По данным корпорации, встреча состоится в пятницу, 13 апреля.
Как отмечается, нидерландский министр, в частности, намерен обсудить ситуацию с безопасностью в Европе, расследование катастрофы малайзийского самолета MH-17 и ситуацию на Украине. При этом Блок подчеркнул, что хочет начать переговоры «именно сейчас», когда отношения между Россией Европой «под давлением».
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