Россия и Эфиопия договорились о военном сотрудничестве 

Военные ведомства России и Эфиопии заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, сообщает Inforeactor.
Документ утверждён на переговорах министров обороны двух стран — Сергея Шойгу и Сирайи Фегеты.
Как заявил глава российского ведомства, такое решение «придаст импульс для развития взаимодействия военного плана между министерствами обороны России и Эфиопии».
По его словам, в Москве ценят сбалансированную и последовательную манеру ведения переговоров Эфиопии на международной арене.
Ранее сообщалось, что Россия и Гвинея подписали соглашение о военном сотрудничестве.
Также Шойгу заявил о намерении продолжить развивать сотрудничество с ЮАР.