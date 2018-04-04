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Россия и Эфиопия договорились о военном сотрудничестве
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Россия и Эфиопия договорились о военном сотрудничестве 

RT на русском 49 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Военные ведомства России и Эфиопии заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, сообщает Inforeactor.
Документ утверждён на переговорах министров обороны двух стран — Сергея Шойгу и Сирайи Фегеты.
Как заявил глава российского ведомства, такое решение «придаст импульс для развития взаимодействия военного плана между министерствами обороны России и Эфиопии».
По его словам, в Москве ценят сбалансированную и последовательную манеру ведения переговоров Эфиопии на международной арене.
Ранее сообщалось, что Россия и Гвинея подписали соглашение о военном сотрудничестве.
Также Шойгу заявил о намерении продолжить развивать сотрудничество с ЮАР.
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