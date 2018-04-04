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В России остались работать 37 украинских дипломатов
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В России остались работать 37 украинских дипломатов 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что в России все еще остаются работать 37 украинских дипломатов.
"Осталось 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование количество, которого не хватает", — сказала Зеркаль в среду в ходе заседания комитета Верховной рады по иностранным делам. Ее слова приводит украинское агентство УНН.
Также Зеркаль сообщила, что с 2014 года Украина и Россия приостановили или разорвали 44 договора.
США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.
Россия выслала 13 украинских дипломатов.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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