В России остались работать 37 украинских дипломатов

"Осталось 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование количество, которого не хватает", — сказала Зеркаль в среду в ходе заседания комитета Верховной рады по иностранным делам. Ее слова приводит украинское агентство УНН.

Также Зеркаль сообщила, что с 2014 года Украина и Россия приостановили или разорвали 44 договора.

США и Германия и Канада , а также ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля Москва приняла ответные меры.

Россия выслала 13 украинских дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.