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Россия созвала Совбез ООН
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Россия созвала Совбез ООН 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по ситуации с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».
«Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», — обратился Небензя к председателю ООН во время заседания 4 апреля.
Делу Скрипаля сегодня было посвящено специальное заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
>>Предложение РФ по "делу Скрипаля" поддержали 14 стран
Российское заявление в ОЗХО по итогам заседания поддержали 14 стран — членов организации. В заявлении говорилось, что Россия считает необходимым убедиться в решении инцидента в Солсбери «в правовых рамках» с использованием всего потенциала Конвенции о запрещении химического оружия. Евросоюз поддержать заявление отказался.
 Ещё 8 источников 
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