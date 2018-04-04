Россия созвала Совбез ООН 

Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по ситуации с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».
«Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», — обратился Небензя к председателю ООН во время заседания 4 апреля.
Делу Скрипаля сегодня было посвящено специальное заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Российское заявление в ОЗХО по итогам заседания поддержали 14 стран — членов организации. В заявлении говорилось, что Россия считает необходимым убедиться в решении инцидента в Солсбери «в правовых рамках» с использованием всего потенциала Конвенции о запрещении химического оружия. Евросоюз поддержать заявление отказался.