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Лондон добился солидарности ЕС, «выкручивая ему руки», заявил Чижов
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Лондон добился солидарности ЕС, «выкручивая ему руки», заявил Чижов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лондон «выкручивал руки» западным партнерам для обеспечения солидарности в связи с «делом Скрипаля», заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
"Голословные обвинения против России, прозвучавшие в британской столице не просто до завершения расследования, а даже до его начала, отказ от взаимодействия с Россией в нарушение установленных международным правом процедур и элементарной этики межгосударственного общения были дополнены выкручиванием рук партнерам по ЕС и НАТО с целью обеспечения видимости единства. Не получилось. Зато какой громкий звук двери за спиной покидающей Евросоюз страны", — сказал Чижов на Московской конференции по безопасности.
США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.
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