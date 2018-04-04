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Трамп поблагодарил Прибалтику за поддержку США в высылке дипломатов РФ
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Трамп поблагодарил Прибалтику за поддержку США в высылке дипломатов РФ 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидеров Эстонии, Литвы и Латвии за поддержку позиции Вашингтона по высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля», заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме глав Эстонии, Литвы и Латвии. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.
"Президент был очень благодарен вновь странам Балтии за то, что они выступили на стороне США в деле высылки (российских дипломатов)", — сказал представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.
США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.
Латвия приняла решение выслать одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота", Литва — троих дипломатов, Эстония — одного,
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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