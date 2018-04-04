Трамп поблагодарил Прибалтику за поддержку США в высылке дипломатов РФ

Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме глав Эстонии, Литвы и Латвии. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.

"Президент был очень благодарен вновь странам Балтии за то, что они выступили на стороне США в деле высылки (российских дипломатов)", — сказал представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.

Германия и США и Канада , а также ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля . Москва приняла ответные меры.

Латвия приняла решение выслать одного дипломата и одного сотрудника "Аэрофлота" , Литва — троих дипломатов, Эстония — одного,