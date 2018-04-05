Лавров назвал условие принятия итогов расследования по «делу Скрипаля»

"Мы примем результаты любого расследования, в котором будем принимать равноправное участие и которое будет транспарентным и не будет секретным", — отметил глава российского дипломатического ведомства. По словам министра, британская сторона в настоящий момент пытается скрыть информацию в отношении своего расследования инцидента в Солсбери.

Сергей Лавров уточнил, что РФ с 12 марта официально обращалась к британцам более десяти раз с просьбой допустить российских специалистов к расследованию. «Нам категорически отказывали», — подчеркнул Лавров.

Руководитель МИД России сказал, что Лондон продолжает возлагать всю ответственность за случившееся на Москву . По словам Лаврова, Великобритания ставит перед Москвой только один вопрос: откуда этот газ у вас и как отравили Скрипалей? По приказу руководства России или из-за того, что российское руководство утратило контроль над запасами химических веществ?

Эти вопросы сводятся к очень простенькой формуле: мол, Лондон уже определил, что это отравляющее вещество, что оно было произведено в РФ, резюмировал Лавров.