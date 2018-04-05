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Лавров назвал условие принятия итогов расследования по «делу Скрипаля»
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Лавров назвал условие принятия итогов расследования по «делу Скрипаля» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Россия примет результаты расследования обстоятельств отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в Солсбери, если будет в нем участвовать на равных правах. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы примем результаты любого расследования, в котором будем принимать равноправное участие и которое будет транспарентным и не будет секретным", — отметил глава российского дипломатического ведомства. По словам министра, британская сторона в настоящий момент пытается скрыть информацию в отношении своего расследования инцидента в Солсбери.
Сергей Лавров уточнил, что РФ с 12 марта официально обращалась к британцам более десяти раз с просьбой допустить российских специалистов к расследованию. «Нам категорически отказывали», — подчеркнул Лавров.
Руководитель МИД России сказал, что Лондон продолжает возлагать всю ответственность за случившееся на Москву. По словам Лаврова, Великобритания ставит перед Москвой только один вопрос: откуда этот газ у вас и как отравили Скрипалей? По приказу руководства России или из-за того, что российское руководство утратило контроль над запасами химических веществ?
Эти вопросы сводятся к очень простенькой формуле: мол, Лондон уже определил, что это отравляющее вещество, что оно было произведено в РФ, резюмировал Лавров.
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