Захарова назвала истинную цель создания Британией образа врага из России

Великобритания за счет создания образа врага решает собственные конъюнктурные задачи. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о недавней статье министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона , в которой он говорит об «угрозе» со стороны РФ . В материале глава британского военного ведомства призывает в связи с атакой в Солсбери модернизировать собственные вооруженные силы.

«Прямая связь: «Россия напала на Великобританию, дайте еще денег, нам нужно больше оружия». Очевидно, что градус антироссийской риторики в Лондоне по-прежнему зашкаливает, а заявления официальных лиц все чаще выходят за рамки разумного», — объяснила Захарова на брифинге

По мнению официального представителя МИД РФ, действия Британии свидетельствуют о заинтересованности Лондона в инспирировании «дела Скрипаля ».

«Если проигнорировать ставшее уже традиционным для британских политиков стремление к сдерживанию нашей страны на международной арене и подпитыванию антироссийской кампании, налицо еще один повод, который свидетельствует о заинтересованности Лондона в инспирировании дела Скрипалей», — добавила она.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон тут же обвинил Москву в причастности к покушению, но до сих пор не предоставил никаких доказательств. А в минувший понедельник глава британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что в исследовательском центре не смогли найти доказательств, подтверждающих, что Россия имеет отношение к случившемуся со Скрипалями.