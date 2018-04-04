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Захарова назвала истинную цель создания Британией образа врага из России
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Захарова назвала истинную цель создания Британией образа врага из России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Заявления официальных лиц Великобритании по «делу Скрипаля» все чаще выходят за рамки разумного. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Великобритания за счет создания образа врага решает собственные конъюнктурные задачи. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила о недавней статье министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, в которой он говорит об «угрозе» со стороны РФ. В материале глава британского военного ведомства призывает в связи с атакой в Солсбери модернизировать собственные вооруженные силы.
«Прямая связь: «Россия напала на Великобританию, дайте еще денег, нам нужно больше оружия». Очевидно, что градус антироссийской риторики в Лондоне по-прежнему зашкаливает, а заявления официальных лиц все чаще выходят за рамки разумного», — объяснила Захарова на брифинге
По мнению официального представителя МИД РФ, действия Британии свидетельствуют о заинтересованности Лондона в инспирировании «дела Скрипаля».
«Если проигнорировать ставшее уже традиционным для британских политиков стремление к сдерживанию нашей страны на международной арене и подпитыванию антироссийской кампании, налицо еще один повод, который свидетельствует о заинтересованности Лондона в инспирировании дела Скрипалей», — добавила она.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон тут же обвинил Москву в причастности к покушению, но до сих пор не предоставил никаких доказательств. А в минувший понедельник глава британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что в исследовательском центре не смогли найти доказательств, подтверждающих, что Россия имеет отношение к случившемуся со Скрипалями.
Когда перед нами начнут извиняться за сфабрикованные обвинения? Это обсудят эксперты на ток-шоу «Процесс». Не пропустите 4 апреля в 21:35 на телеканале «Звезда».
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