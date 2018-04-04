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МИД назвал бездоказательными заявления США о военной помощи России талибам
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

МИД назвал бездоказательными заявления США о военной помощи России талибам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Заявления США о том, что Россия оказывает военную помощь талибам, бездоказательны и безосновательны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Следующая тема, которую хотелось бы прокомментировать, — заявления представителей Соединённых Штатов Америки, также материалы, которые появляются с их подачи в СМИ относительно якобы поддержки Россией движения талибов. Так вот, в некоторых средствах массовой информации продолжают циркулировать абсолютно бездоказательные и безосновательные рассуждения представителей США о якобы оказываемой Россией военной помощи движению талибов", — сказала Захарова на брифинге.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан»*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»*.
*Террористическая организация, запрещена в России
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