Глава МИД КНДР посетит Россию 9-11 апреля

"10 апреля пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств (России и КНДР)", — сказала дипломат. «Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений и обменяться мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом на урегулирование ситуации на Корейском полуострове», — подчеркнула она.

Захарова также сообщила, что министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов посетит Москву 8-9 апреля. «В ходе переговоров стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов международной обстановки, двусторонних отношений, внешнеполитического взаимодействия, которое основывается на принципах стратегического партнерства и союзничества, — подчеркнула дипломат. — Особое внимание будет уделено реализации итогов российско-таджикистанского саммита, который состоялся в Душанбе 27 февраля 2017 года, с акцентом на торгово-экономическую, культурно-гуманитарную сферы, сотрудничество в форматах СНГ, ОДКБ, ШОС ».

"Предстоит сверить подходы к состоянию региональной безопасности в Центральной Азии, а также по ситуации в Афганистане и вопросам борьбы с экстремизмом", — добавила Захарова. По словам официального представителя МИД РФ, «в рамках визита планируется подписать программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2018 год».