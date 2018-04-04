В Крыму заявили о росте числа провокаций Украины

Провокации Украины в отношении Крыма участились, заявил Константинов

"Провокации против крымчан участились — бросается в глаза", — написал Константинов на своей странице в социальной сети Facebook.

Он привел несколько примеров. Среди них задержание СБУ депутата горсовета Евпатории Сергея Осьминина, которому вменяют "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" из-за участия в подготовке и проведении референдума о воссоединении Крыма с Россией , и арест украинскими пограничниками сейнера "Норд" с моряками-крымчанами на борту, которых пытаются заставить признать себя гражданами Украины, предварительно изъяв у них паспорта граждан РФ.

"Этими действиями грубо нарушена международная Конвенция об открытом море 1958 года и Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Но, похоже, украинским пиратам закон не писан", — подчеркнул Константинов.

По его словам, на этих двух примерах легко себе представить, что было бы с крымчанами при Украине.

"Ведь почти все крымчане так или иначе участвовали во всекрымском референдуме, у всех нас российские паспорта, полученные нами добровольно. То есть для нынешнего Киева все мы преступники. Но это не новость. Подобное отношение к крымчанам неоднократно озвучивалось разного рода и ранга политиками и государственными чинами Украины, а главное — неоднократно демонстрировалось нам действиями украинской стороны", — сказал Константинов.

При этом глава парламента подчеркнул, что крымчане, будучи гражданами великой державы, уверены в своей защите.