Ещё
В Крыму заявили о росте числа провокаций Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Провокации Украины в отношении Крыма участились, заявил Константинов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Провокации Украины в отношении Крыма в последнее время участились, крымчанам стоит быть бдительнее, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Провокации против крымчан участились — бросается в глаза", — написал Константинов на своей странице в социальной сети Facebook.
Он привел несколько примеров. Среди них задержание СБУ депутата горсовета Евпатории Сергея Осьминина, которому вменяют "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" из-за участия в подготовке и проведении референдума о воссоединении Крыма с Россией, и арест украинскими пограничниками сейнера "Норд" с моряками-крымчанами на борту, которых пытаются заставить признать себя гражданами Украины, предварительно изъяв у них паспорта граждан РФ.
"Этими действиями грубо нарушена международная Конвенция об открытом море 1958 года и Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Но, похоже, украинским пиратам закон не писан", — подчеркнул Константинов.
По его словам, на этих двух примерах легко себе представить, что было бы с крымчанами при Украине.
"Ведь почти все крымчане так или иначе участвовали во всекрымском референдуме, у всех нас российские паспорта, полученные нами добровольно. То есть для нынешнего Киева все мы преступники. Но это не новость. Подобное отношение к крымчанам неоднократно озвучивалось разного рода и ранга политиками и государственными чинами Украины, а главное — неоднократно демонстрировалось нам действиями украинской стороны", — сказал Константинов.
При этом глава парламента подчеркнул, что крымчане, будучи гражданами великой державы, уверены в своей защите.
"Но при этом крымчанам следует быть более бдительными, не подвергать себя лишний раз опасности быть задержанными украинскими властями с их пещерными представлениями о законности и правосудии", — заключил Константинов.
РИА Новости: последние новости
Постпред при ОЗХО: Россия не примет итогов расследования "дела Скрипаля" Россия, Турция и Иран назвали общую стратегическую цель в Сирии Пушков прокомментировал версию об "отравленной гречке" в деле Скрипалей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда510
Сестры с электродами в мозге покончили с собой31
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»77
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля29
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран39
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение