Вернется ли Кудрин в правительство?

Громкий арест подогрел спекуляции о будущем правительстве

Уровень кривотолков вокруг состава будущего Кабмина России достиг рекордного уровня. «Политические пересуды» вспыхнули после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства. Удержат ли на фоне этого скандала свои посты в команде прежние «тяжеловесы»? Под вопросом оказались даже шансы премьера Дмитрия Медведева

Во вторник появилась первая правдоподобная версия подоплеки скандала вокруг миллиардера, совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, арестованного в минувшие выходные в Москве . Уголовное преследование, вероятнее всего, началось после того, как Магомедов попытался задействовать своих друзей в российском правительстве для давления на компанию «Транснефть» , пытаясь сбыть ей пакет своих акций по цене в 2,5 раза выше рынка.

«За свой пакет акций Магомедов запросил у «дочки» Транснефти 1,8 млрд долларов», — сообщил Znak.com знакомый с ситуацией источник.

Согласно версии этого издания, подобная попытка нажима, напоминающая коррупционную, вызвала недовольство лично президента Владимира Путина

Напомним, в воскресенье один из районных судов Москвы заключил под стражу не только Зиявудина Магомедова, но и его старшего брата и партнера по бизнесу Магомеда Магомедова , бывшего сенатора от Смоленской области . В понедельник комментарий по делу Магомедовых дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Он подчеркнул: арест — не разовая акция, борьба с казнокрадством ведется целенаправленно и системно.

Песков также подчеркнул: арест Магомедовых никак не связан с борьбой во власти. Такие утверждения являются «политическими пересудами», и Кремль не может в них участвовать, указал пресс-секретарь президента.

Пересуды тем временем продолжаются. И раньше гуляла версия, что Магомедовы обеспечили кратный рост своего капитала к середине 2000-х годов благодаря связям с нынешним вице-премьером Аркадием Дворковичем и — через него — с нынешним главой правительства Дмитрием Медведевым. Теперь же версия обрела новую силу в соцсетях.

Так, например, экономист Никита Кричевский писал в Facebook: «Силовики пришли в дагестанский холдинг „Сумма“, принадлежащий братьям Магомедовым, близким к семье Аркадия Дворковича».

До формирования нового Кабинета министров осталось менее месяца. Как известно, в мае, перед инаугурацией президента, Кабинет министров сложит свои полномочия. Каким будет его новый состав? Дело пока далеко не ясное.

«Следственные действия против Магомедовых — еще одно свидетельство в пользу тезиса, что вопрос о фамилии будущего премьер-министра еще не решен. Даже если это «только бизнес», медийно братья прочно увязаны с Дворковичем — Медведевым», — заявил в своем телеграм-канале Politburo 2.0 Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Дело в том, что еще шесть лет назад совладелец «Суммы» сам признался «Ведомостям» : Дворковича (который в 2008–2012 годах был помощником президента Дмитрия Медведева, а с мая 2012 года занял пост его заместителя в правительстве) с Магомедовым связывает дружба со времен совместной учебы на экономическом факультете МГУ

Но по сути «привязка» была и остается на уровне указанных Песковым пересудов и сопоставления разрозненных фактов с далеко идущими выводами.

«Пока причина и подтекст не определились — под ударом оказываются все, — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — Наверное, в течение ближайшей пары недель что-то прояснится — все же у этого события есть или локальная причина, или желание создать общую турбулентность и обнулить всех, кого только можно. Поэтому проигравшие определятся позже. Но пока это определенно выглядит как еще одна заявка силовых структур на повышение статуса и аппаратных позиций. Самая заметная заявка с момента дела Улюкаева».

Эта заявка сделана в момент, весьма значимый для политического класса.

Фигура премьера теряется в тумане

«Есть общая неопределенность вокруг персоны премьера. Владимир Путин не произнес никаких обязательств в адрес Медведева», — констатировал Михаил Виноградов. «Я ожидаю смены премьер-министра», — предположил в беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД президент Центра политических технологий Игорь Бунин.

«Думаю, на место премьера могут претендовать мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина или кто-то из тех, кто участвовал в разработке нашего супероружия, кто-то из генеральных конструкторов: раз он смог справиться с такой задачей, то, возможно, справится и с нашей экономикой», — предположил профессор ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

В отличие от них, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин констатировал в беседе с газетой ВЗГЛЯД: Медведев с большой долей вероятности сохранит кресло — если не возникнет «черный лебедь», то есть не случится совершенно неожиданное событие. Собеседник также пояснил, что может стоять за многочисленными слухами о деле Магомедовых как негативном факторе для Медведева и Дворковича.

Многие силовики давно выражают свое недовольство тем, что экономический блок контролируется системными либералами, указал Салин. Отсюда, по всей видимости, и исходят нынешние телеграм-«инсайды» о дальнейшей судьбе того же Дворковича — которому прочат перевод в полпреды одного из округов или в губернаторы.

Но на самом деле экономический блок не относится к главным кандидатам на увольнение, полагают политологи. Дело в том, что для широких кругов общества Дворкович, министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов и глава Минюста Александр Коновалов (личная «команда Медведева») являются фигурами, относящимися к числу «аллергенов» — раздражителей.

Вернется ли Кудрин?

Эксперт также уверен в прочных позициях министра финансов Антона Силуанова . На прошлой неделе телеканалу «Дождь» Силуанов заявил, что не верит в виновность осужденного за взятку уже упомянутого экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева . Это интервью вызвало разговоры о том, что Силуанов тем самым выражает недоверие силовикам и вообще готовится к уходу из правительства.

Однако решения по экономическому блоку не принимаются спонтанно, подчеркнул Виноградов. Силуанов «достаточно спокойно» проработал на своей позиции уже шесть лет и «не стал аллергеном», указывает эксперт — можно сказать, он «даже в меньшей степени аллерген», нежели его предшественник.

При этом эксперт не стал отбрасывать версию о возможном возвращении Кудрина, возглавлявшего Минфин на протяжении 11 лет.

«С одной стороны, время для этого было бы удобным», — отметил Виноградов. Но с другой — Кудрина в 2011 году уволил лично Медведев (на тот момент — президент). Если персона премьера не изменится, возвращение Кудрина маловероятно, считают эксперты.

Кто же, по мнению экспертов, оказывается более слабыми фигурами, нежели члены экономического блока?

По мнению Виноградова, на фоне последних катастроф, сопровождавшихся многочисленными человеческими жертвами, «все больше вопросов возникло по МЧС », руководит которым Владимир Пучков

«Остаются вопросы по Минспорту и вообще по «спортивному блоку» правительства. Но тут двойственная ситуация — нужно проводить ЧМ по футболу, при этом вице-премьер Виталий Мутко — не единственный, кто курирует его подготовку», — продолжает эксперт, так что в случае его отставки чемпионат не сорвется.

«В странном положении» оказался и действующий министр культуры Владимир Мединский , отмечает Виноградов. По мнению эксперта, не на пользу главе Минкульта пошел недавний скандал из-за запрета проката фильма «Смерть Сталина». Салин также считает допустимой замену Мединского, «за которым тянется негативный шлейф». Но, подчеркивает он, это не значит, что линия Минкульта сменится с государственнической на либеральную. «В случае замены это будет представитель патриотического лагеря», — прогнозирует эксперт.

Игорь Бунин ожидает перемен в социальном блоке — так же как и коллеги, он указал на Минкульт, и кроме того упомянул Минобразования , которым руководит Ольга Васильева , и это несмотря на то, что Васильева заняла свой пост всего лишь полтора года назад.

Персональные замены могут ожидать и другие блоки правительства, полагает Салин.

Например, в блоке оборонно-промышленного комплекса может смениться куратор — вице-премьер Дмитрий Рогозин

Но это не значит, что группа промышленников ОПК, которая фактически патронирует этот блок (условно говоря, «группа Ростеха»), будет оттеснена.

«Наоборот, — прогнозирует Салин, — кто-то из представителей этой группы, условно говоря, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, станет вице-премьером. Условно, подчеркиваю».

МИД и МВД под вопросом

Отдельно следует рассмотреть слух о том, что в состав нового правительства не войдет Сергей Лавров . Вброс о его скором уходе произошел пару недель назад и сопровождался предположениями о преемнике Лаврова — назывались фамилии его недавно назначенного заместителя, бывшего постпреда в НАТО Александра Грушко и даже пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Однако вброс случился как раз под день рождения Лаврова, так что многие эксперты сочли его всего лишь интриганской выходкой недоброжелателей министра.

Напомним, представитель министра Мария Захарова тогда оперативно напомнила, что МИД неоднократно опровергал слухи о том, что Лавров якобы устал и мечтает покинуть свой пост.

«Но все же остаются вопросы по МИДу», — отметил Виноградов и также напомнил о спекуляциях на тему ухода главы МВД Владимира Колокольцева . Слухи об этом возникли еще в октябре, после ареста врио начальника научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД Андрея Нечаева . «Сменщиком» Колокольцева называли ярославского губернатора Дмитрия Миронова . Впрочем, в силу невысокой публичной активности глава МВД не становится «аллергеном».

Но по большому счету возможны неожиданности — появление «черного лебедя» или назначение «темной лошадки». Всем понятно, что решение по кадровому составу правительства будет принимать лично Владимир Путин.

И курс сохранить, и при этом обновиться

Власть чувствует в обществе запрос на обновление, поясняет Павел Салин.

«Это ясно из заявлений президента, в частности его обращения в прошлый четверг, когда стали известны официальные итоги выборов, когда он прямо сказал: оказанный кредит доверия — это кредит под обновление», — отмечает Салин.

Отметим, что анонимные «инсайдеры» полагают, что в рамках общего тренда в правительстве появится пост вице-премьера — куратора цифровой экономики.

Салин полагает, что, исходя из запроса на обновление, «на персональном уровне правительство должно поменяться достаточно серьезно» — не менее чем наполовину. А вот Олег Матвейчев считает: правительство будет обновлено не более чем на треть.

«Радикальных кадровых изменений от Путина ждать не приходится, это не в его стиле», — напоминает эксперт, кстати, бывший высокопоставленный сотрудник кремлевской администрации.