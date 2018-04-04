Бориса Джонсона поймали на лжи о России

От главу МИД Британии «настоятельно требуют» объяснить ответ, который он дал в интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle, передает британский телеканал Sky News. Говоря об уверенности в причастности России к отравлению Срипаля, Джонсон отметил, что делает эти выводы, опираясь на информацию военной лаборатории «Портон Даун»: «Они были абсолютно категоричны. Когда я переспросил: „Вы уверены?“. Мне ответили: „Нет сомнений“.

Теперь, после официального признания лаборатории „Портон Даун“ в том, что они не могут установить, где было произведено отравляющее вещество, Джонсон оказался в сложном положении, отметил телеканал.

»Дорогая Британия! Борис Джонсон — твой министр иностранных дел, и он просто солгал, чтобы оправдать внешнюю политику нашей страны. Как ты это оцениваешь?»

На «расхождения в показаниях» Джонсона указала и теневой министр внутренних дел Диана Эбботт:

«По его собственным словам, Борис Джонсон имел категорические заверения от «Портон Даун» в том, что нервно-паралитический газ пришел из России, и сегодня вдруг выяснилось, что это неверно», — подчеркнула она.

Источник в МИД ответил Sky News, что министр «оговорился».

Ранее премьер-министр Тереза Мэй также ссылалась на исследования «Портон Даун», чтобы поддержать позицию правительства в отношении России, подчеркнул телеканал. При этом она также добавляла, что Россия за последнее десятилетие «исследовала способы разработки нервно-паралитических веществ, вероятно, с целью убийства».

Также Мэй напоминала, что «Россия ранее создала это вещество и поэтому была в состоянии сделать это», и указывала на некий «российский список о проведении спонсируемых государством убийств», а также «нашу оценку того, что Россия рассматривает некоторых перебежчиков как законную мишень».

Напомним, накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. Между тем, в ведомстве настаивают, что заключения «Портон Даун» — это лишь часть разведданных и заявляют о наличии информации, согласно которой Россия произвела и хранила какое-то количество отравляющего газа.