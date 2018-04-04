«Не отошли и не заткнулись»: Россия доведет руководство Британии до точки в «деле Скрипаля»

Признание британских экспертов, что их лаборатории так и не смогли установить фигурирующего в "деле Скрипаля происхождение газа "Новичок", не изменит в целом политику Запада в отношении России . Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил профессор РУДН Юрий Почта.

"Действия британских премьер-министра Терезы Мэй, главы МИД Бориса Джонсона главы минобороны Гэвина Уильямсона в связи с "делом Скрипалей" были авантюрой, вызванной сложным положением, в которое попало правительство этой страны. Это и Brexit, и крупные финансовые обязательства, которые Лондон должен выплатить в виде отступных Евросоюзу, и внутренние проблемы страны. В этой ситуации британские чиновники решили привлечь к себе внимание, показать себя защитниками западного мира и Евросоюза.

Для этого нужно было напомнить, что Европе угрожают страшные опасности, одна из которых — Россия. Предполагалось, что Лондон при этом демонстрирует смелость и бескомпромиссность в борьбе со "злом". Расчет был на то, что Запад сплотится и Москве будет нанесен серьезный ущерб. В какой-то мере это удалось: американский истеблишмент аплодировал стоя этим действиям, страны Евросоюза высылали дипломатов РФ. Однако авантюра была плохо подготовлена и должна была раскрыться, сейчас стоит ждать общего разочарования в политике Британии и сомнений в адекватности ее руководства", — отмечает эксперт.

Руководитель британской оборонной научно-технической лаборатории Гари Эйткенхед официально признал: в Лондоне не смогли доказать, что газ, которым, как утверждает Лондон, отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, был произведен в России. Некий яд под названием "Новичок", как рассказал Эйткенхед, признали нервно-паралитическим веществом, но точное происхождение его не известно. Именно на том, что яд произведен в России, строилась вся обвинительная кампания Лондона в отношении Москвы.

"За последние четверть века, когда Запад демонизирует Россию, создался некий стереотип. Мир разделили на две категории стран. Первая — государства, имеющие право на суверенитет, на уважение, соблюдение дипломатических протоколов и переговоры. И другие — варварские, нецивилизованные, непредсказуемые. Последних можно обвинять в чем угодно и никакие доказательства при этом не нужны.

При этом "дело Скрипалей" нанесло урон имиджу России, но извиняться после выяснения лживости всей этой истории ни Лондон, ни Вашингтон, ни другие государства ЕС не станут. Так происходит с якобы вмешательством РФ в американские выборы, с "российскими войсками в Донбассе", с обвинениями в адрес России по сбитому малазийскому "Боингу". Историю со Скрипалями предпочтут замять, сделав вид, что ее просто не было. И вскоре от западных стран стоит ждать новых провокаций в аналогичном стиле", — считает аналитик.

Россия продолжит борьбу

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, когда-то работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в торговом центре города Солсбери. По версии Лондона, их отравили с помощью произведённого в России боевого газа "Новичок". В Москве обвинения в причастности к случившемуся отрицают и заявляют: газа с подобным названием в РФ никогда не существовало, а отравляющим веществам присваиваются номера. Лондон отказался представить доказательства причастности РФ к инциденту и предоставить образцы яда на анализ.

Когда Москва заявила о несправедливости обвинений, британские политики взяли истерично-обвинительный тон. Так Гэвин Уильямсон. При этом он сказал, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".

Сегодня президент РФ Владимир Путин уже заявил: "Вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания, и хочу вас проинформировать, хотя мы уже говорили об этом: завтра мы созываем сессию исполкома ОЗХО, для того чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом. Как минимум мы поставили 20 вопросов для обсуждения, и надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло".

"Определить, где было изготовлено отравляющее вещество невозможно априори — это можно сделать в любой современной лаборатории, которые есть в сотне стран мира. Именно это вынуждены в конечном итоге признать британские политики — связать полученное вещество с географической точкой на карте мира современная наука не может. Стало окончательно ясно: Запад стремится вытеснить Россию на обочину мировой политик, ограничив дипломатические контакты и экономический рост.

Складывается ощущение, что к руководству в западных странах приходят неадекватные люди — не знающие истории, не понимающие интересов своих стран. Для них преследование сиюминутных целей важнее глобальных задач. это печально.