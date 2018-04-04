РФ получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля

Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по «делу Скрипаля»

Россия получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на присланные ею на прошлой неделе вопросы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при организации, отметив, что изучают их.

"Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем", — рассказали в дипмиссии.

В воскресенье стало известно, что Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей". Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.