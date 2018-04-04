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РФ получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
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Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / PA/ Andrew Matthews
Россия получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на присланные ею на прошлой неделе вопросы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при организации, отметив, что изучают их.
"Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем", — рассказали в дипмиссии.
В воскресенье стало известно, что Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей". Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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