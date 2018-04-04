Ещё
Госдеп предлагает России прислать замену высланным из США дипломатам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп предлагает России прислать замену высланным из США дипломатам 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Госдепартамент США заявил, что Россия может прислать замену 60 дипломатам, которых выслали из США из-за так называемого «дела Скрипалей». При этом, по словам госдепа, в самих Соединенных Штатах рассчитывают, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, кого выслали в рамках ответных мер.
Ранее сообщилось, что 60 американских дипломатов — 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге — объявлены в США персонами нон грата. Их возвращение на родину ожидается 5 апреля, передает телеканал «Россия 24». Это — ответный ход Москвы на высылку из США 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, 2 — из генконсульства в Нью-Йорке и 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН).
США, Британия и некоторые страны ЕС выслали российских дипломатов из-за дела о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвиняет в этом Москву. Вместе с тем британская военная лаборатория в Портон-Дауне не подтвердила, что вещество, которым предположительно были отравлены Скрипали, было произведено в России.
Вести.Ru: последние новости
Песков сравнил Слуцкого с Вайнштейном МИД РФ не знает о подготовке трехсторонней встречи по Донбассу Си принял Кима как старого друга
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений351
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube9
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»155
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube15
Открыта новая форма аномальной материи5
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение