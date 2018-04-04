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У Жириновского родился девятый внук
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У Жириновского родился девятый внук 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский продолжает ставить рекорды. Помимо последнего мирового рекорда — шестикратного участия в выборах президента, который может претендовать на внесение в Книгу рекордов Гиннесса, — во вторник, 3 апреля, в 17:32, у лидера ЛДПР появился девятый внук, передаёт пресс-служба партии.
Таким образом Жириновский обошёл главу КПРФ Геннадия Зюганова, у которого восемь внуков. Руководитель ЛДПР предложил родителям на выбор три имени — Тимофей, Трофим, Никифор. Последнее имя — в честь прадедушки Владимира Вольфовича — Никифора Егоровича Сергучева.
Имя новорождённого определит отец — заместитель председателя Госдумы Игорь Владимирович Лебедев вместе с супругой.
В ЛДПР искренне поздравили Игоря Лебедева с пополнением в семействе.
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